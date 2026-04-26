Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan sa 3:0 u 179. "večitom" derbiju i tako stigli do devete uzastopne titule šampiona Srbije.

Crveno-belima je na ovom meču bio dovoljan i bod kako bi odbranili trofej, ali su ga overili na najbolji mogući način pobedom nad najvećim rivalom.

Nakon meča usledila je velika proslava igrača i navijača crveno-belih, a generalni direktor Crvene Zvezde Zvezdan Terić otvorio je šampanjac i nazdravio sa saradnicima devetoj uzastopnoj tituli crveno-belih, njegovoj desetoj otkako je 2014. godine stigao u Zvezdu.