Objavljene su kompletne trase Beogradskog maratona koji će ove godine prvi put biti organizovan u dvodnevnom formatu u glavnom gradu Srbije. Ova promena znači da će manifestacija trajati tokom celog vikenda, odnosno 18. i 19. aprila, što će značajno uticati na saobraćaj i kretanje kroz grad.

Evo i transe:

Maraton (08h – 42.195 km)

Najduža i najzahtevnija trka startuje sa Trga Republike, a trasa ide kroz:

Makedonska, Svetogorska, Takovska, 27. Marta, Kralice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Nemanjina, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Bulevar Vojvode Mišića, Most na Adi, Bulevar Heroja sa Košara, Bulevar Crvene Armije, Đorđa Stanojevića, Omladinskih brigada, Bulevar Zorana Đinđića, Omladinskih brigada, Bulevar Mihajla Pupina, Ulica Ušće, Bulevar Nikole Tesle, Aleksinačkih Rudara, Bulevar Mihajla Pupina, Džona Kenedija, Bulevar Nikole Tesle, Karađorđeva, Glavna, Bežanijska, Vrtlarska, 22. Oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihajla Pupina, Pariske komune, Narodnih heroja, Bulevar Milutina Milankovića, Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Košara, Tošin bunar, Zemunska, Vojvođanska, Nehruova, Japanska, Gandijeva, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Bulevar Mihajla Pupina, Brankov most, Pop Lukina, Gavrila Principa, Koče Popovića, Karađorđeva, Bulevar vojvode Bojovića, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Makedonska – cilj na Trgu Republike.

