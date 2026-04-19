Poznati trener Patrik Muratoglu smatra da neće sve biti tako lako za Španca.

-Moj osećaj je da je Alkarazu dosadno.Taj čovek već ima sedam grend slem titula i čini mi se kao da, igrajući Masters 1000... već je osvojio toliko titula, nije toliko zainteresovan. To je zaista osećaj koji imam - rekao je Muratoglu.

Nastavio je u istom ritmu.

-Takođe mislim da će to biti opasnost za njega u narednim godinama. I mnogi ljudi kažu: 'Oh! Ove godine, na Rolan Garosu ili Vimbldonu ili US Openu ne igra dobro u prvim kolima. Da, ne igra dobro jer mu je dosadno! Ne može da se fokusira kada je meč previše lak, gubi fokus jer duboko u sebi zna da može da se vrati u igru bilo kada - upozorava Francuz.

Kaže da Alkaraz ne potcenjuje svesno rivale, već je u pitanju drugačija vrsta problema.

- Dakle, možda to nije svesno, on ne misli: 'Oh, nije me briga!' Ali on prihvata da bude slomljen, prihvata da izgubi fokus. Dakle, to je opasnost za njega.

Tako nešto se nikada nije dešavalo Novaku, Đoković nije gubio fokus a tenisu je uvek pristupao kao najvećoj ljubavi.