Entoni Edvards je prilokom jednog polaganja zakačio Nikolu po nosu i tom prilikom mu pustio krv, zbog čega je trostruki MVP najjače lige sveta morao privremeno da napusti teren.

Jokić se, ipak, ubrzo vratio na teren i pomogao svojim Nagetsima da se vrate iz dvocifrenog minusa i dočekaju drugo poluvreme u egalu sa protivnikom - 62:62.

Denver je na kraju i dobio ovaj meč.

Prosto je neverovatno koliko Jokić dobija udaraca i batina tokom svake utakmice. Žaštitu od sudija gotovo i da nema...