Partizan nije podržao Zvezdin zahtev da se derbi odloži, niti je sportski direktor ABA lige Milija Vojinović izašao u susret klubu s Malog Kalemegdana, pa crveno-beli večeras idu u Arenu (19.30). I to s Barselonom u mislima...

Crveno-beli koliko već sutra moraju na put nazad u Španiju na plej-in okršaj s Kataloncima. Za njih od krucijanog značaja, što susret s večitim rivalom u ovom trenutku nije. Štaviše, izabranici Saše Obradovića biće treći, pa treći uoči plej-ofa na Jadranu, kako god da se završi dvoboj s Partizanom koji juri prvo mesto.

Momcima u crveno-belom je, dakle, mnogo važniji - i jeste, da se ne lažemo - evroligaški front, kojem se vraćaju još jednim gostovanjem na Iberijskom poluostrvu. U Madridu su izgubili ubedljivo (103:82), što ih je uz nepovoljne rezultate utakmica odigranih dan kasnije svrstalo na najgore mesto uoči doigravanja.

Kao deseti posle ligaškog dela najjačeg klupskog takmičenja, Nvora, Kodi, Batler, Moneke i društvo idu na noge devetom, tojest Barsi. I da bi nastavili evropsku sezonu moraju da savladaju Kajburna, Veselog, Šengeliju i ostale izabranike Ćavija Paskvala, među kojima je i bivši kapiten crno-belih Kevin Panter. A tamo ne prolaze dobro, ne uopšte.

Ukoliko pobedi, a Kari ima mišljenje o tome, Zvezda će igrati za plasman u plej-of protiv poraženog iz duela Panatinaikos - Monako, u slučaju poraza, popravnog nema...

EVROLIGA 2025/26, PLEJ-IN (UTORAK) - A: Panatinakos - Monako (20.00), B: Barselona - Crvena zvezda (20.45). PETAK - C: pobednik A - pobednik B.

PLEJ-OF: Olimpijakos - pobednik C, Valensija - pobednik A, Real - Hapoel, Fenerbahče - Žalgiris.