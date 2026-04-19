Završeno je prvo kolo plej-ofa Superlige, odnosno prva polovina 31. runde.

Fudbaleri Crvene zvezde su savladali Vojvodinu rezultatom 4:1, a došlo je do rokade na drugoj poziciji. Partizan je iskoristio poraz Novosađana na "Marakani" i pobedom nad Železničarom u Humskoj od 2:1 se vratio na drugo mesto.

Zvezda na šest kola do kraja ima 78 bodova, Partizan je na 64, dok Vojvodina ima 62 na trećem mestu. Narednog vikenda se igra večiti derbi na stadionu "Rajko Mitić", tako da bi domaćin trijumfom potvrdio titulu. Ipak, pre toga se igra vanredno kolo, u kom Zvezda igra protiv Železničara u Pančevu, dok Partizan gostuje Vojvodini. Ako crno-beli tu kiksnu, klub iz Ljutice Bogdana i ranije može do titule.

Čukarički i Radnik su odigrali 2:2, dok je najveću katatrofu doživeo Novi Pazar kod kuće od OFK Beograda sa čak 5:1. to se odrazilo na borbu za četvrto mesto, koje bi moglo da vodi u Evropu ako Zvezda ili Vojvodina osvoje Kup.

Železničar i dalje ima 51 bod, Novi Pazar je peti sa 47, a OFK Beograd je na šestom mestu sa 43. Čukarički i Radnik su na sedmoj, odnosno osmoj poziciji.