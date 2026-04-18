Posle 38 kola, puno uspona i padova, krivina i pravaca kojima se jurilo šestom brzinom, poznat je plasman prvih deset ekipa u doigravanju, samim tim i raspored utakmica u plej-inu.

Crvena zvezda će u utorak 21. aprila gostovati Barseloni, a ta utakmica je na programu od 20.45 časova.

Uoči poslednjih utakmica Zvezda je mogla da igra protiv Barselone, Panatinaikosa ili Monaka. I, čini se, dobila najtežeg mogućeg rivala.

Evo i zbog čega.

Zvezda je tokom sezone dva puta dobila Monako, sa Panatinaikosom ima 1-1, ali je oba puta poražena od Barselone.

Crvena zvezda je početkom decembra osetila moć španskog velikana. "Blaugrana" je ohladila pakao Arene i slavila rezultatom 89:79.

Revanš je bio daleko zanimljiviji. Pre samo tri nedelje, tačnije 27. marta Crvena zvezda je poklekla u Palau Blaugrana posle produžetka.

Time je Barselona potvrdila tradiciju u duelima sa crveno-belima. Od 2015. godine, Barselona ima daleko bolji skor i vodi sa 16-3.

Kada su u pitanju utakmice u Barseloni, španski tim vodi sa 9-1. Zvezda je jedinu utakmicu u gostima dobila prošle godine, i to sa 78:74.

Ipak, to poslednje gostovanje i produžetak koji je izborila Zvezda, daje nadu da crveno-beli mogu do trijumfa.