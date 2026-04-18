Pobednici Fransis Abong Kumva i Valentina Džebet doneli su Keniji duplo slavlje, ali je apsolutno najveća senzacija trke bila hrvatska atletičarka Matea Parlov Koštro. Ona je zauzela treće mesto sa vremenom 1:13:37.

Beogradska publika je sa oduševljenjem pozdravila jedinu Evropljanku na podijumu u obe konkurencije, a ona je uživala u svakom momentu trke po uvek zahtevnoj beogradskoj stazi, koja je ove godine dobila izmenjen oblik, kao priprema za SP.

Dama koja je 2022. godine na Evropskom prvenstvu u Minhenu osvojila srebrnu medalju, u svojoj kolekciji ima veliki broj državnih titula. Pre samo tri nedelje bila je deseta na polumaratonu u Pragu sa novim rekordom od 1:12:12, a sada je u Srbiji to opravdala.

Matea ima 33 godine, a 31. jula prošle godine postala je majka i na svet donela malu Teu. Samo devet meseci kasnije ostvaruje sjajne rezultate na polumaratonima širom Evrope.

Bila je učesnica Olimpijskih igara u Tokiju, a talenat za sport je pospešila vrednim radom. Ipak, istorija njene familije je zaista neverovatna, pošto je njen rođak čuveni jugoslovenski bokser Mate Parlov, koji je i njen uzor.

- Svi očekuju da ću reći nekakvog kenijskog trkača ili trkačicu, ali to je Mate Parlov, naš proslavljeni bokser. Iz iste smo porodice, on je naš rođak. Drago mi je što sam sad druga olimpijka iz porodice - govorila je Matea Parlov Koštro ranije za 24 sata.

Završila je magistarske studije iz kineziologije, a zanimljivo je da radi i u vojsci Hrvatske, gde je pre nekoliko dana dobila i posebnu pomoć u vidu novog ugovora, koje je Ministarstvo odbrane našeg suseda dodelilo za 52 sportista. Ona je dobrovoljno završila obuku u vojsci.