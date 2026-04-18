Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu od 17 časova igrati na svom terenu meč prvog kola plej-ofa Superlige Srbije protiv Vojvodine.

Crveno-beli su prvi na tabeli sa 75 bodova, 13 više od ekipe iz Novog Sada koja je drugoplasirana. Izabranici Dejana Stankovića bi pobedom napravili ključni korak ka odbrani šampionske titule, tako da ovaj meč ima veliki značaj.

Pred ovu utakmicu su se oglasile "delije" koje su pozvale navijače na ovu utakmicu.

Sam poziv je bio šaljiv.

Navijači Zvezde prvo su masovno objavljivali snimke kako je "Pobednik" nestao sa Kalemegdana, a naravno reč je o montaži.

Potom su objavili i poruku: "Anonimno, viđen Pobednik kako ide ka Marakani", da bi onda objavili i montirani snimak "Pobednika", kako ogrnut Zvezdinim šalom korača ka stadionu.

Naravno, "Pobednik" je i dalje na Kalemegdanu, a ovo je samo još jedna originalna akcija navijača Crvene zvezde.