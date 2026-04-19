Etiopljanin Gudeta Gada Gemsisa pobednik je 39. Beogradskog Powerade maratona, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.

Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11.

Drugo mesto osvojio je Makedonac Dario Ivanovski (02:09:35), a treće Kenijac Johana Erot (02:09:55). Ivanovski je napravio pravo malo čudo koje čini se niko nije ni očekivao.

U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja.

Ovogodišnji maraton je jedinstven pošto se održava dva dana - juče su održani polumaraton i trka na 10 kilometara.

Ujedno je test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona – 40 godina postojanja.