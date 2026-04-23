Videli ste sve od kraljice afera u svetu fudbala? Ne, Vanda Nara malo-malo pa servira javnosti neku pikanteriju iz burnog života. Ovog puta - ljubavni trougao.

Baš tako se zove serija koja će biti emitovana na televiziji, striming platformama i društvenim mrežama, piše list „La Pavada in Diario Cronica“. Glavne uloge su poverene 39-godišnjoj Vandi i njenom prvom suprugu Maksiju Lopezu (42), koji glume sebe, a „Trougao“ će upotpuniti glumac Lautaro Rodrigez, lik zasnovan na Mauru Ikardiju (33).

Drugi bivši prsate Argentinke, dabome, neće lično biti u najavljenom spektaklu od 30 epizoda, njihov razvod uz buran rastanak i dalje je u toku...

Uz to, napadač Galatasaraj uveliko deli ljubav s glumicom i pevačicom Činom Suarez, koja će takođe biti zastupljena u ekranizaciji priče koja spaja, kažu, romansu i komediju crpeći inspiraciju iz stvarnih životnih epizoda jednog od najkontroverznijih parova.

Dok će Lautaro Rodrigez glumiti Maura Ikardija, lik inspirisan Činom Suarezom je poveren Debori Nišimoto.

Najavljena rola Vandine majke Nore Kolosimo takođe izazova pažnju javnosti, kao i učešće poznatih glumica poput Janine Latore.

Snimanje je, vele, već u toku, a plan je da premijera bude u maju. I sad neko neka kaže da Vanda Nara - ima 17,6 miliona pratilaca na Instagramu - ne ume da iznova i iznova nađe način da naplati slavu. Makar i od propalih brakova.

Za neupućene, ako ih uopšte ima, Vanda je prevarila supruga Maksija Lopeza s njegovim saigračem Maurom Ikardijem, dok su igrali za Sampdoriju. Stariji Lopez se prema Ikardiju, tek pristiglom iz Barselone, poneo kao mentor, čak mu je dozvolio da boravi u njegovoj kući. A to mu je raznelo brak, pokazalo se.

Posle razvoda s bivšim argentinskim fudbalerom, s kojim ima tri sina (Valentin 17, Konstantin 15, Benedikt 14), Vanda se nekoliko meseci kasnije, u maju 2014, udala za Ikardija. Iz braka s aktuelnim fudbalerom ima dve ćerke (Frančeska 11, Izabela 9).