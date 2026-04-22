U osmini finala ukrstila je rukavice sa Japankom Ajaka Taguči i stigla do pobede rezultatom 5:0. U konkurenciji od 18 bokserki, Kuluhova do zlata može stići sa četiri pobede. U četvrtfinalu je očekuje duel protiv Kineskinje Ju Tian.

Finalne borbe na programu su u subotu, 25. aprila, a na turniru učestvuje čak 342 boksera i bokserke iz 47 zemalja, što dodatno potvrđuje snagu i značaj ovog takmičenja.

Turniru je prethodio intenzivan 14-dnevni pripremni kamp u Brazilu, gde su srpske reprezentativke Sara Ćirković i Kristina Kuluhova, predvođene selektorom Mirkom Ždralom i trenerom Alenom Bičenovim, odradile niz kvalitetnih sparinga protiv internacionalnih protivnica.

Pre Kuluhove, najtrofejnija srpska reprezentativka u boksu Ćirković takođe se plasirala se u četvrtfinale ovog prestižnog takmičenja u u brazilskom gradu Foz do Iguasu prethodno ostvarivši dve ubedljive pobede nad Argentinkom i Brazilkom.

Pobede u četvrtfinalu Sari i Kristini bi donele osigurane medalje.