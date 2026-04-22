Jedini gol na utakmici postigao je Erling Haland u 5. minutu.
Fudbaleri Mančester sitija su večerašnjim trijumfom preuzeli prvo mesto na tabeli sa 70 bodova iz 33 meča, koliko ima i drugoplasirani Arsenal, koji će u subotu na svom terenu odigrati duel 34. kola protiv Njukasla.
"Građani" su poslednji put u ovoj sezoni bili na prvom mestu na tabeli 21. avgusta prošle godine.
Fudbaleri Mančester sitija imaju i meč manje, a 22. maja odigraće zaostali duel 31. kola protiv Kristal Palasa.
Barnli se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli sa samo 20 bodova, a večerašnjim porazom je i matematički izgubio sve šanse za opstanak u Premijer ligi.
Fudbaleri Bornmuta i Lids odigrali su večeras bez pobednika, 2:2. Golove za Bornmut postigli su Eli Žunior Krupi u 60. i Rajan u 86. minutu. Strelci za goste bili su Džejms Hil (autogol) u 68. i Šon Longstaf u 90+7. minutu. Na golu Bornmuta bio je srpski golman Đorđe Petrović.
Fudbaleri Bornmuta se nalaze na sedmom mestu na tabeli Premijer lige sa 49 bodova, dok je Lids na 15. poziciji sa 40.
Komentari (0)