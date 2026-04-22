Jedini gol na utakmici postigao je Erling Haland u 5. minutu.

Fudbaleri Mančester sitija su večerašnjim trijumfom preuzeli prvo mesto na tabeli sa 70 bodova iz 33 meča, koliko ima i drugoplasirani Arsenal, koji će u subotu na svom terenu odigrati duel 34. kola protiv Njukasla.

"Građani" su poslednji put u ovoj sezoni bili na prvom mestu na tabeli 21. avgusta prošle godine.

Fudbaleri Mančester sitija imaju i meč manje, a 22. maja odigraće zaostali duel 31. kola protiv Kristal Palasa.

Barnli se nalazi na pretposlednjem, 19. mestu na tabeli sa samo 20 bodova, a večerašnjim porazom je i matematički izgubio sve šanse za opstanak u Premijer ligi.

Fudbaleri Bornmuta i Lids odigrali su večeras bez pobednika, 2:2. Golove za Bornmut postigli su Eli Žunior Krupi u 60. i Rajan u 86. minutu. Strelci za goste bili su Džejms Hil (autogol) u 68. i Šon Longstaf u 90+7. minutu. Na golu Bornmuta bio je srpski golman Đorđe Petrović.

Fudbaleri Bornmuta se nalaze na sedmom mestu na tabeli Premijer lige sa 49 bodova, dok je Lids na 15. poziciji sa 40.