Saša Obradović govorio je posle poraza od Barselone.

-Čestitke Barsleoni, bili su bolji tokom cele utakmice. Mislim da ovaj tim ima više iskustva da igra ovakvu vrstu utakmice od nas. U nekim delovima igre su nedostajali detalji, nismo dobar boks aut radili, nismo dobro trčali, nismo imali blokove... Nismo imali sreće sa nekim dodavanjima. Klajburn je bio dobar na početku, hvatao je skokove i to je dalo samopouzdanje njihovim šuterima.

Istakao je da ovo nije razočaranje.

- Ako gledam sezonu, ne mogu da budem razočaran, ni ja, ni niko drugi. Možda smo mogli da dođemo do neke više pobede u sezoni, ali igrati u ovako takmičarskoj, najtežoj Evroligi do sada. Nije uvek lako računati pobede. Ako, ako, ako... Možda smo i zaslužuili ovo mesto ovde. Igrali smo protiv boljeg tima, pobedili su nas tri puta i to nije slučajno. Šta bi bilo da smo imali prednost domaćeg terena, ali za mene ovo nije razočaranje.

Govorio je o svojoj budućnosti na klupi Zvezde.

-Kao što sam rekao, nije bila razočaravajuća sezona bez obzira na to kako izgleda sada. Mi smo pokazali u dobroj fazi Evrolige dobru košarku, pokazali smo i određeno neiskustvo i nekonstantnost u igri. To se i ovde videlo da u nekim fazama gubimo koncentraciju i fokus koji treba da radimo kao osnova. Ovo je jedno poglavlje koje treba da bude zatvoreno, mislim da smo mogli bolje sigurno u nekim fazama i utakmicama. Da smo odreagovali i bolje u nekim utakmicama gde smo bili favoriti, prednost je u Blaugrani. Dosta je falilo iskustva da se igraju velika utakmica.

Otkrio je i da Dobrić nije igrao jer je to bila taktička odluka.

Zvezda je imala neke blistave momente i zato je velika šteta što se sezone u Evroligi završila na ovaj način i što crveno-beli nisu uspeli da se domognu plej-ofa.