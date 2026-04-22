Kristijano Ronaldo će uskoro biti saigrač sa svojim sinom.

Naime, Al Nasr ozbiljno razmatra da Ronaldovog sina priključi treninzima prvog tima. Kristijano Žunior u junu puni 16 godina i u klubu se pažljivo prati njegov razvoj i razmatraju najbolje opcije, objavio je saudijski medij "Al Weeam"

Isti izvor navodi da postoji mogućnost da Kristijanov sin postane član prvog tima, čime bi bio saigrač sa svojim ocem.

Kristijano Ronaldo Žunior je prošle godine zaigraoza U-15 reprezentaciju Portugala na međunarodnom turniru "Vlatko Marković" u Hrvatskoj.

Ovaj slučaj neodoljivo podseća na onaj koji imamo u NBA ligi, gde Lebron Džejms igra zajedno sa svojim sinom Bronijem u Los Anđeles Lejkersima. Kristijano Ronaldo, njegov sin i porodica žive u Saudijskoj Arabiji od 2023. i Portugalac ima ugovor sa Al-Nasrom do kraja juna 2027.

Ukoliko se njegov naslednik pokaže dobro, mogli bi od leta da dele svlačionicu.