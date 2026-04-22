Prva runda ovosezonskog plej-ina u NBA ligi bila je i poslednja za Majami, pa košarkaši franšize s Floride mogu polako da planiraju dugo, toplo leto...

Tajler Hiro, jedan od istaknutijih u porazu Hita od Šarlota (126:127 posle produžetka) s upisanih 23 poena, šest asistencija i tri skoka, sad može da gleda plej-of i Nikolu Jokića, ukoliko želi, i naravno posveti se devojci i deci. A devojka, Katja Elis Henri, privlači pažnju gde god se pojavi. Ili šta god objavi, kao pre dva dana.

„Zle ku*ke su proverile, kupujte Velura“, napisala je bombastična crnka reklamirajući kupaći kostim sopstvenog brenda.

Katja ima čak 7,3 miliona pratilaca na Instagramu, dokazujući da je uspešna influenserka i model. Pre nego što je eksplodirala na društvenim mrežama radila je kao dadilja.

Devojka iz hladnog Mineapolisa, koja se zbog ljubavi preselila na toplu Floridu, nedavno je privukla pažnju fotografijama u tropskom okruženju.

„Sjajno je kad imamo neograničene šanse da postanemo bolja verzija sebe“, napisala je dok je pozirala sva u belom.

Tajler i Katja nisu venčani, ali to im, očigledno, ne smeta. Zajedno su od 2020. Zbližili su se, kažu, tokom pandemije kovida. Imaju dvoje dece, u septembru 2021. su dobili ćerku Ziju, a u januaru 2023. dočekali su sina Harlema.

Tajler Kristofer Hero, rođen 20. januara 2000. u Milvokiju, izabran je u prvom krugu NBA drafta 2019. kao 13. pik. Već u debitantskoj sezoni ovaj bek šuter je stigao do finala koje je Majami izgubio do Lejkersa. Od ličnih dostignuća, saigrač našeg Nikole Jovića ima zvanje najboljeg šestog igrača 2022, učešće na Ol-staru 2025.

Katja je nedavno objavila video na Instagramu u kojem je podelila posebne trenutke u njihovoj vezi uz poruku:

„Blagoslov je živeti s tobom poslednjih pet godina. Odrastati s tobom, gledati te kako se pretvaraš u najneverovatnijeg košarkaša koga je iko ikad video, gledati te kako ulaziš u ulogu oca, zajedno prolaziš kroz uspone i padove. Stariš lepo kao vino“.