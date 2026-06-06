Promenio je Nemanja Radoja klub pre nekoliko meseci, i iz Sjedinjenih Američkih Država se vratio u Španiju. Stigao je u Kultural Leonesu sa ciljem da pomogne klubu u borbi za opstanak, ali nije uspeo u tome.

U skladu s tim – Radoja neće produžiti ugovor. Saradnja sa novopečenim španskim trećeligašem mu ističe 30. juna, posle čega bi možda mogao da se vrati u Srbiju.

Ponikao je u Vojvodini, a godinama se dovodio u vezu sa Zvezdom, premda je iz Superlige otišao pre 12 godina. Gradio je karijeru u Selti i Levanteu, a nedavno je i bio gost meča Crvena zvezda - Selta na "Marakani".

Bez obzira na to što Radoja nije bio standardan u španskom drugoligašu (osam utakmica i asistencija), deluje da bi imao šta da ponudi srpskim klubovima. Pitanje je koliko njega to zanima.