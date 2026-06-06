Nekada čuveni fudbaler Mančester sitija i Barselone Jaja Ture uskoro će postati trener i to u Slovačkoj gde bi trebalo da preuzme Slovan iz Bratislave.

Kako javljaju mediji širom Evrope Ture je postigao dogovor sa velikanom iz glavnog grada Slovačke i krenuće u napad na Ligu šampiona sa novim klubom.

Zanimljivo da nekadašnji vezista nikada pre nije samostalno radio kao trener, već je bio pomoćnik u reprezentaciji Saudijske Arabije, Standardu iz Liježa, Ahmatu i Olimpiku iz Donjecka.

Navodno je Ture već bio blizu Slovačke pre tri godine kada je pregovarao sa Trenčinom, ali tada do dogovora nije došlo.

U Slovanu trenutno igra bivši fudbaler Partizana Svetozar Marković.