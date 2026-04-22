Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez su proslavili četvrti rođendan najmlađe ćerke Bele Esmeralde, ujedno su se setili Anhela koji, nažalost, nije došao na svet zajedno sa sestrom bliznakinjom. Preminuo je na rođenju...

Kristijanova devet godina mlađa verenica Georgina je u storiju na Instagramu, gde ima 72,2 miliona pratilaca, podelila video s rođendana na kojem, međutim, fudbalski superstar nije bio.

Portugalac je na turniru u Dubaiju, gde kao kapiten vodi Al Nasr ka trofeju Azijske lige šampiona 2, ali je poslao poruku za mezimicu.

„Srećan rođendan, princezo moja! Četiri godine pune radosti. Tata te mnogo voli!“, napisao je 41-godišnji Ronaldo uz fotografiju ćerkice i dobio 5,1 milion lajkova na Instagramu za čestitku mezimici.

Petostruki osvajač Zlatne lopte, podsećanja radi, ima Kristijana Žuniora, rođenog 2010. od nepoznate majke. Godinu dana pošto je upoznao špansko-argentinsku lepoticu, tad prodavačicu u madridskoj radnji „Guči“, dobio je blizance Evu Mariju i Matea, takođe rođene uz pomoć surogat-majke. Iste godine Georgina je rodila njihovo prvo zajedničko dete, Alanu Martinu.

U aprilu 2022. slavni par je očekivao blizance, međutim, dečak je preminuo na rođenju. Kad se sećaju njega, jasno zbog čega, roditelji ga zovu Anhelom. Bela Esmeralda je došla na svet i, evo, napunila četiri godine...

Azijska liga šampiona 2 drugi je rang klupskog takmičenja najvećeg kontinenta. U grupnoj fazi učestvuju 32 kluba, a pobednik dobija kartu za glavnu LŠ u narednoj sezoni ukoliko to pravo ne ostvari kroz domaće prvenstvo, a Al Nasr se odlično kotira u toj trci. Mada, u Arabiji su kivni zbog forsiranja Ronaldove družine...

Ovosezonska kampanja Lige šampiona 2 je stigla do polufinala. Pobednik regiona Istok je Gamba Osaka, koja je nadmašila Bangkok junajted (0:1, 3:0), dok se najbolji na Zapadu traži u današnjem duelu između Ronaldovog Al Nasra i Al Ahlija iz Dohe na neutralnom terenu u Dubaiju (18.00). Meč za trofej je 17. maja, domaćin je finalista sa Zapada.