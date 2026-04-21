Fudbaleri Intera plasirali su se u finale Kupa Italije, pošto su večeras u Milanu pobedili Komo rezultatom 3:2 (0:1) u revanš utakmici polufinala.

Inter se plasirao u finale Kupa Italije, pošto je u prvom meču bilo nerešeno - 0:0.

Fudbaleri Koma su večeras u Milanu vodili 2:0 golovima Martina Baturine u 32. i Lukasa da Kunje u 48. minutu. Međutim, Inter je uspeo da dođe do preokreta i pobede golovima Hakana Čalhanoglua u 69. i 86, kao i Petra Sučića u 89. minutu.

Fudbaleri Intera će u finalu nacionalnog Kupa igrati sa boljim iz duela između Lacija i Atalante. U prvoj utakmici bilo je 2:2, a revanš meč je na programu sutra od 21 čas u Bergamu.

Finale Kupa Italije biće odigrano 13. maja.