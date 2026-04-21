Crveno-beli su izgubili u Blaugrani rezultatom 80:72 i tako završili učešće u Evroligi za ovu sezonu. Klub sa Malog Kalemegdana je bio deseti na kraju regularnog dela i doživeo je poraz odmah na startu plej-ina.

- Barselona je zaslužila pobedu, bila je bolja. Ovaj tim ima više iskustva za ovakav meč od nas. U delovima meča su nam falili detalji, nismo zagrađivali dobro. Klajburn je na početku bio odlučujući faktor i sa skokovima - rekao je Obradović

Uprkos eliminaciji, trener Zvezde nije razočaran.

- Ne mogu da budem razočaran. Možda smo mogli da dobijemo neke mečeve, ali kako igramo najkompetitivniju Evroligu ikada, ne možemo da računamo na sve pobede. Igrali smo sa boljim timom, dobili su nas tri puta i to nije slučajno. Ne znam kako bi bilo da smo imali domaći teren. Ali to nije za mene razočaranje.

Ognjen Dobrić, kao i Stefan Miljenović, nisu ni kročili na parket.

- Ništa sa Dobrićem se nije desilo, taktička odluka - objasnio je Obradović.

Da li je umor bio faktor?

- Verovatno ima i toga. Nije laka utakmica koliko god sam probao da ekonomiziram stvari i minute i igrače u utakmici sa Partizanom. Želiš da pobediš... Ja mislim da velike utakmice ne smeš da imaš izgovora umora ili fokusa ili posvećenosti. Hteli smo u drugom poluvremenu, tu smo se približili i momci su dali sve od sebe ali nije to bilo dovoljno - zaključio je Saša Obradović.