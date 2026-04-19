Fudbaleri Al Nasra pobedili su kao gosti Al Vasl sa 4:0 u prvom meču četvrtfinala Azijske lige šampiona 2.

Oavj susret je obeležio Kristijano Ronaldo koji se propisno obrukao.

Legendarni Portugalac je postigao gol, mogao je i drugi, ali je promašio nemoguće. Ronaldo se našao sam ispred protivničkog golmana, ali je promašio mrežu, poslavši loptu glavom preko gola. Ni sam nije mogao da veruje šta je uradio i uhvatio se za glavu.

Osim njega, strelci za Al Nasr su bili Injigo Martinez, Abdulelal Al Amri i Sadio Mane.