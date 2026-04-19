Francuski teniser Artur Fis osvojio je ATP turnir u Barseloni, pošto je danas u finalu pobedio Rusa Andreja Rubljova 6:2, 7:6 (7:2).
Meč je trajao jedan sat i 41 minut. Fis je trenutno 30. teniser sveta, dok se Rubljov nalazi na 15. mestu ATP liste.
Ovo je bio četvrti međusobni duel ruskog i francuskog tenisera, a drugi trijumf Fisa.
Francuski teniser je trijumfom u Barseloni stigao do prve titule u ovoj godini, a četvrte u karijeri.
ATP turnir u Barseloni se igrao za nagradni fond od 2.950.310 evra.
