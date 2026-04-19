Košarkaši Paritzana od 19:30 dočekuju Crvenu zvezdu u poslednjem kolu Top 8 faze ABA lige, a crno-beli su pred ovu utakmicu dobili lepe vesti.

Kako saznaje Mozzart sport, Dvejn Vašington se oporavio od povrede lista i biće na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji za okršaj sa najvećim rivalom.

Američki bek je poslednju utakmicu odigrao 25. februara protiv Fenerbahčea i od tada ga nije bilo na terenu.

Međutim, povreda je sada prošlost i Vašington je ponovo u timu, pa nema sumnje da će biti veliko pojačanje za crno-bele pred završnicu sezone.