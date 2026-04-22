Kratko je analizirao meč i istakao da je još dosta posla pred njima.

-Svaka im čast. Imali su više šuteva, pogodili su više šuteva... Mi nismo igrali odbranu dovoljno dobro i otprilike se sve svodi na to - rekao je Batler.

Upitan je da li je dobar start Vila Klajburna poremetio ekipu Saše Obradovića.

-Naravno. U utakmicama ovog tipa dinamika utakmice se uvek menja. Pogledate semafor i vidite da ste u problemu.

Za kraj je podelio emocije nakon evroligaškog razočarenja.

-Osećam se slomljenog srca. Mislim da nismo odigrali onako kako možemo, ali i dalje volim ovaj tim. Imamo talentovane i dobre momke. Moramo da nastavimo da igramo dalje. Imamo još mnogo utakmica pred nama - zaključio je Batler.

Amerikanc je odigrao odlično ove sezone, a dosta se priča o njegovom ostanku u redovima Zvezde. Bateler ima ugovor i za narednu sezonu, ali i ima opciju da iz njega izađe u slučaju NBA ponude. Ostaje da se vidi šta će prelomiti i kakva će odluka crveno-belih biti.