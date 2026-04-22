Jedna od glavnih tema u domaćim medijima, pored eliminacije Crvene Zvezde iz Evrolige, je minutaža domaćih igrača koji nisu imali gotovo nikakav doprinos na utakmici u Barseloni.

Iznenađujuće, Ognjen Dobrić nije dobio priliku da zaigra u Blaugrani, jedino je Nikola Kalinić bio na terenu, što su čak primetili i španski komentatori.

Pri rezultatu 60:43 i ogromnih 17 poena prednosti za Barsu u trećoj četvrtini, komentator je zapazio jedan detalj:

-Aplauz Ognjena Dobrića koji je na klupi i koji nije odigrao nijedan minut - na šta je njegova koleginica prokometarisala:

-Izgleda da je on jedini koga ovo stvarno pogađa.