Ovaj 21-godišnji bek Valensije je postao prvi igrač koji je proglašen za najboljeg mladog košarkaša i u Evroligi i u Evrokupu.



Priznanje "Zvezda u usponu", o kojoj odlučuju treneri evroligaških klubova, dodeljuje se svake sezone igraču koji je bio mlađi od 22 godine 1. jula prethodnog leta, a Montero je ove sezone bio ubedljivo prvi u glasanju.



Drugo mesto osvojio je Saliu Niang iz Virtusa, treći je bio njegov saigrač Serhio De Larea, dok je četvrti bio Momo Faje iz Pariza.



Montero je bio najproduktivniji igrač koji je imao pravo na ovo priznanje u celom takičenju. Predvodio je tu grupu igrača po poenima (13,7 poena po utakmici), asistencijama (4,6 po utakmici) i indeksu korisnosti (16,4).





Imao je nekoliko sjajnih nastupa ove sezone, među Kojima je i onaj u 27. kolu u pobedi Valensije protiv Hapoela iz Tel Aviva u gostima (104:99) kada je zabeležio 29 poena i osam asistencija za indeks 38. Ta utakmica je bila jedna od četiri u Kojima je Montero imao najmanje 30 indeksnih poena.



Montero je stigao u Evroligu nakon što je proglašen za "Zvezdu u usponu" u Evrokupu za sezonu 2024/25, nagradu koju je osvojio nakon što je predvodio Valensiju po postignutim poenima (13,2), asistencijama (5,3) i ukradenim loptama (1,7).



On je karijeru počeo u Dominikanskoj Republici, a u Španiju se preselio 2019. godine kada je potpisao za Gran Kanariju. Potom je igrao za Real Betis i Andoru, pre nego što je 2024. godine potpisao za Valensiju.



Pored ovog priznanja, Montero je tri puta proglašen za najboljeg mladog igrača španske lige (2023, 2024, 2025), a prošle sezone je bio u idealnoj petorci takmičenja.