Zemunci su u derbiju kola, u okviru druge runde plej-ofa, pobedili direktnog rivala za prvo mesto Mačvu rezultatom 2:0 i tako matematički obezbedili plasman u elitu.

Golove su postigli Lazar Milošev i Nemanja Kalat.

Četiri kola pre kraja sezone "zeleno-plavi" iz Gornje Varoši imaju osam bodova više od ekipe iz Šapca. Mačva će do kraja sezone u Voždovcu, koji je treći sa bodom manje, imati najvećeg rivala za prolaz u Superligu.

Zemun je, podsetimo, u sezoni 2018/2019. ispao u drugu ligu, potom, dve sezone kasnije ispao i u treći rang takmičenja gde se zadržao tri takmičarske godine, a onda je krenuo uspon.

U narednoj sezona ekipa se stabilizovala u Prvoj ligi da bi već u aktuelnom prvenstvu dominanntno uspela da se vrati među elitno društvo srpskog fudbala.