Iskusni košarkaš Barselone Vil Klajburn ima iza sebe jako dobru sezonu, ali njegov tim nije uspeo da se plasira u plej-of. Posle ovog neuspeha, sprema se "čistka" u katalonskom gigantu, a pomalo neočekivano stižu vesti da Klajburnu neće biti ponuđen produžetak saradnje.

Tako će 35-godišnji Amerikanac potražiti novi klub nakon samo jedne sezone u Barseloni. Kako su preneli španski mediji, klub je već obavestio Klajburna da mu neće biti produžen ugovor.

Neki grčki mediji ga već sele u PAOK koji je na klupu doveo ambicioznog stručnjaka Andreu Trinkijerija i dao mu odrešene ruke naredne sezone.

Nije tajna da PAOK želi da igra Evroligu, a nakon ulaska grčkog biznismena Aristotelisa Mistakidisa u klub, ambicije su porasle. Čak se u jednom momentu pominjala NBA Evropa, a kako je taj projekat još na čekaju, klub iz Soluna je navodno među zainteresovanima za status franšize u Evroligi.

