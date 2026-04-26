Partizan i Nik Kalates blizu su dogovora oko nastavka saradnje.

Kako javlja Meridian sport, interesovanje za nastavak saradnje između Grka i Partizana je obostrano, pa sve ide u pravcu toga da bivši košarkaš Panatinaikosa, Barselone, Fenerbahčea i Monaka i naredne sezone nosi crno-beli dres.

Kalates, jedan od najistaknutijih plejmejkera u istoriji Evrolige, stigao je u redove crno-belih krajem oktobra.

Veliki uticaj na igru ekipe imao je u drugom delu sezone kada je Partizan ušao u seriju pobeda i popravio utisak u Evroligi.

Kalates je ove sezone upisao 19 nastupa u ABA ligi i prosečno beležio 6,2 poena i 5,7 asistencija, dok je na 31 utakmici u Evroligi imao prosek od 4,3 poena i 4,2 asistencije.