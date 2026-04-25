Prema pisanju tamošnjih medija, iskusni Amerikanac je među prvim kandidatima za odlazak, uprkos tome što je drugi strelac tima sa 13,4 poena i četiri skoka po meču.

Barselonu na leto očekuje velika rekonstrukcija tima. Navodno je dolazak Mozesa Rajta već gotova stvar, a sve više se spominje da bi mogao da stigne i Majk Džejms, pa stoga treba očekivati brojne odlaske.

Klub je navodno saopštio Klajburnu da nema nameru da iskoristi opciju produžetka saradnje na još godinu dana. Plan je da njegovo mesto zauzme neko mlađi, a priča se da bi Katalonce mogao da pojača Alfa Dijalo, koji je proglašen za najboljeg defanzivca Evrolige ove sezone.

Podsetimo, Klajburn je odigrao sjajan meč u utorak protiv Crvene zvezde na startu plej-ina. U prvoj četvrtini je pogodio čak šest trojki i uz Kevina Pantera je bio najzaslužniji za pobedu Katalonaca. Ipak, to nije bilo dovoljno za prolaz u plej-of, pošto je ekipa Ćavija Paskvala u petak poražena od Monaka.

Vil Klajburn je posle studija na univerzitetima Maršaltaun, Juta i Ajova Stejt izašao na NBA draft 2013. godine, ali nije izabran. Odmah je otišao u Evropu, gde je najpre nastupao za Ulm i Hapoel Holom. Prvi put u Evroligi je igrao u dresu Darušafake, da bi potom 2017. usledio prelazak u CSKA, gde je pružao najbolje partije u karijeri.

Sa Moskovljanima je 2019. osvojio Evroligu, a bio je MVP Fajnal-fora i član idealne petorke takmičenja.

Godine 2022. je prešao u Efes, a pre Barselone je nastupao i za Virtus.