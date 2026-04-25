Filip Đuričić bi na leto mogao da napusti Panatinaikos.

Kako javlja Sport24, grčki klub ne namerava da produži saradnju sa srpskim vezistom. Đuričić je prošle sezone dobio novi ugovor u Atini, ali je ove takmičarske godine imao velike probleme sa povredama i zbog toga nije ubedio "zelene" da zaslužuje da ostane.

Jedan od glavnih razloga što ga Panatinaikos ne vidi više u svojim redovima jeste činjenica da ima 34 godine.

Đuričić se ranije pominjao kao želja Crvene zvezde, pa ostaje da se vidi hoće li šampion Srbije reagovati i da li će doći do kontakta.