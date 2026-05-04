Finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine biće odigrano 13. maja na stadionu "Lagator" u Loznici.
Trofej Kupa Srbije brane fudbaleri Crvene zvezde, koji su prošle godine u finalu u Zaječaru pobedili Vojvodinu rezultatom 3:0.
Fudbalski klub Crvena zvezda biće tehnički domaćin finala Kupa Srbije protiv Vojvodine, određeno je žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije (FSS) u Staroj Pazovi, saopštili su crveno-beli.
