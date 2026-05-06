Sledeće nedelje nas očekuje masters u Rimu (11. - 17.maj).

Novak Đoković će učestvovati na mastersu u "večnom gradu", a na tom putu je dobio i malu olakšicu.

Naime, u njegovom delu žreba se nalazi Artur Rinderkneš, 22. nosilac, koji je odustao od daljeg takmičenja.

Francuz je mogao da "naleti" na Đokovića u osmini finala, tako da sada projektovano u toj rundi ostaje samo Karen Hačanov kao nosilac.

Interesantno je da je iz ovog povlačenja Rinderkneša profitirao još jedan Srbin pored Novaka.

Aleksandar Kovačević će kao srećni gubitnik, ne samo ući u glavni žreb, nego će preuzeti i ulogu kosturaša, te će odmah preskočiti prvu rundu i čekati protivnika u drugom kolu.

Osim ovoga, Đokoviću je kristalnija situacija i za treće kolo, jer je Vit Kopriva eliminisao Fabijana Marožana u dva seta, pa će Đoković, ukoliko bude prošao dalje, na trećoj stepenici igrati upravo protiv Koprive ili protiv Iga Ambera.

PUT DO OSMINE FINALA:

Prvo kolo: Slobodan

Drugo kolo: Marton Fučovič ili Dino Prižmić

Treće kolo: Igo Amber ili Vit Kopriva

Osmina finala: Karen Hačanov