Hirceler (33) je od juna 2024. godine trener Brajtona i za to vreme zabeležio je 37 pobeda, 24 remija i 24 poraza u svim takmičenjima.



- Volim da radim u ovom klubu i da živim u Brajtonu. Drago mi je što sam potpisao novi dugoročni ugovor. To predstavlja čast i pojačava moju želju da uspem u ostvarenju naše zajedničke vizije. Naš fokus je od početka bio na stvaranju identiteta, razvoju tima i svakodnevnom unapređenju naših standarda. Ponosan sam na ono što smo uradili do sada, a još više uzbuđen zbog onoga što tek dolazi - rekao je Hirceler.



Brajton se nalazi na osmom mestu na tabeli Premijer lige sa 50 bodova, a u subotu će dočekati Vulverhempton u 36. kolu.