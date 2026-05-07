Iako je i dalje pod ugovorom sa Olimpijom iz Milana, Lorenco Braun je odavno van tima i daleko od planova Đuzepea Poete.
Savim je jasno da će napustiti Grad mode i da će od naredne sezone biti na drugoj lokaciji.
Braun već neko vreme nije na svom nivou i karijera mu se nalazi u slobodnom padu otkada odkada je napustio Makabi iz Tel Aviva. Nije pronašao sreću u Panatinaikosu, kao ni Olimpiji.
Zato je novi transfer izvestan za 35-godišnjeg plejmejkera, koji će svakako biti interesantan mnogim timovima.
Kako prenosi Israel Hayon, PAOK, koji će od sledeće sezone voditi Andrea Trinkijeri, zainteresovan je za usluge bivšeg igrača Crvene zvezde.
