Saša Obradović u ovom susretu nije mogao da računa na Čimu Monekea, Kodija Miler-Mekintajera i Stefana Miljenovića.

Domaćini u hali "Aleksandar Nikolić" su kontrolisali meč od samog početka, ne uvek sigurno i stabilno, pošto je uporna Cedevita Olimpija sve vreme pretila.

Pri vođstvu Zvezde 83:74 na početku četvrtog perioda je usledio poslednji nalet ekipe Zvezdana Mitrovića, kojim su došli do egala 83:83. Zvezda je vratila prednost sa osam poena bez odgovora na drugoj strani, što Mitrovića primorava na tajm-aut. Košem Tajsona Kartera je Zvezda na minut i 18 sekundi do kraja je Zvezda došla i do prve dvocifrene prednosti 96:85.

Džordan Nvora je bio najefikasniji pojedinac na obe strane sa 23 poena, uz sedam skokova i pet asistencija. Tajson Karter je završio sa 17 poena, Ebuka Izundu i Ognjen Dobrić su ubacili po 11 poena.

Umodža Gibson je prednjačio kod gostiju sa 19 poena. David Škara i Di Džej Stjuart su stali na po 16 poena.

Pre početka meča je minutom ćutanja odata počast preminulog igračkoj legendi KK Crvena zvezda Vladimiru Cvetkoviću.

Naredni duel je 12. maja od 19.00 u Ljubljani.