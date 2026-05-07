Ekipa iz Beograda je trijumfovala i u prvoj utakmici u Leskovcu sa 24:18.

Najefikansiji u ekipi Partizana bio je Strahinja Stanković sa devet golova. Sergej Ivanov je postigao sedam pogodaka, dok su Veljko Popović i Nikola Zečević zabeležili po četiri.

U redovima Dubočice istakao se Goran Ristović sa šest golova, a Vanja Nikolić i Lazar Pavlović dali su po četiri.

Branilac titule će u finalu Arkus lige igrati protiv boljeg iz duela između Vojvodine i Dinama iz Pančeva.

Ekipa iz Novog Sada je pobedila u prvoj utakmici rezultatom 34:25.