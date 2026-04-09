Rukometni klub Partizan pravi "drim tim" koji bi naredne sezone mogao čak da napadne i evropsku titulu!

Nakon što je nedavno obelodanjeno da će aktuelni selektor Srbije, Raul Gonzales biti trener crno-belih od leta, počeli su da pristižu redom reprezentativci mnogih zemalja.

Poslednji u nizu je Španac Migel Sančez-Migaljon, koji dolazi u Partizan iz Benfike.

Španac, koji je sa nacionalnim timom osvojio dve olimpijske bronze (Tokio 2021. i Pariz 2024), kao i bronzu sa Svetskog (2023.) i srebro sa Evropskog prvenstva (2022), četvrto je pojačanje crno-belih za narednu sezonu. Ugovor je potpisan na dve godine.