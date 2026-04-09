Fudbaleri Majnca dočekuju večeras od 21.00 ekipu Strazbura u prvom meču četvrtfinala Lige konferencije.

Nemački i francuski klub, ništa neobično, ali... ovo će biti jedan od najkraćih putovanja za oba tima ove sezone i to ne samo u Evropi.

Naime, Majnc i Strazbur udaljeni su svega 200 kilometara što znači da dva tima putuju kraće nego na utakmice domaćeg šampionata. Primera radi, Francuzima je samo Mec bliži, sva ostala gostovanja su na više od 200 kilometara.

Strazbur se geografski nalazi na jako specifičnom mestu, tik pored granice sa Nemačkom, a jako blizu je i Švajcarska, pa i Luksemburg i Belgija.