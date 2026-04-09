Fudbaleri Atletiko Madrida savladali su Barselonu u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, ali ima mnogo onih koji tvrde da su im u tome pomogle odluke rumunskog sudije Ištvana Kovača.

Prvom golu na meču prethodilo je isključenje Kubarsija nakon konsultacija sa VAR tehnologijom, dok je rumunski sudija mađarskog porekla propustio priliku da dosudi penal za Barselonu kada su se Madriđani poigravali u kaznenom prostoru.

Sredinom drugog dela meča golman Huan Muso dodao je loptu do štopera Marka Pubila, koji je trebalo da nastavi akciju. Umesto toga, on je rukom hvatio loptu, namestio je na peterac i započeo novi napad kao da se ništa nije desilo:

-Ovo je ogromna tehnička greška. Čist jedanaesterac. I onda se priča o španskim sudijama... Ovo je skandal - uzviknuo je Ituralde Gonsales, sudijski ekspert iz Španije i dodao: "To je zaista, zaista velika tehnička greška. Jedna od najvećih u dugo vremena".