17-godišnji fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov izgleda je trenutno najbliži Borusiji iz Dortmunda, navode pojedini domaći mediji.

Kostov je želja brojnih najvećih evropskih klubova, poput Juventusa, Milana, Bajerna, Pari Sen Žermena, Barselone, Intera… Sa druge strane, Arsenalova ponuda je navodno već odbijena, dok je ona Olimpika iz Marselja bila “smešna”.

U jendom trenutku se činilo da je najbliži prelasku u Inter, ali izgleda da je sada Bundesliga najrealnija opcija.

Borusija je navodno stigla sa ponudom od 20.000.000 evra, kakvu je Zvezda već odbijala, a pregovori su u toku.

Iz Zvezde su stizali signali da Kostova ne žele da puste za manje od 30.000.000 evra, pa ostaje da se vidi na kojoj će se ceni naći.