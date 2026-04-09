Petar Stanić je ove sezone u centru pažnje zahvaljujući odličnim igrama. Uspon igrača Ludogoreca krunisao je debi za Srbiju, a odmah po povratku u klupske redove bio je strelac u derbiju kola protiv CSKA 1948 (3:0).

Stanić se osvrnuo i na utiske sa reprezentativnog okupljanja, tokom kojeg je upisao prve minute, odigravši jedno poluvreme protiv Saudijske Arabije.

- Bilo je neverovatno, zaista je sjajan osećaj igrati za svoju zemlju. San svakog deteta je da nosi dres reprezentacije - kazao je vezni fudbaler koji je posle perioda uz Zvezdi procvetao u TSC-u, a uspon nastavio u dresu Ludogoreca.