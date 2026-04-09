Omladinci Crvene zvezde savladali su vršnjake iz Partizana na gostovanju u 24. kolu Omladinske lige Srbije sa 3:1.
Dominirao je lider šampionata u svim segmentima igre i uspeo da nastavi sigurnim putem ka tituli.
Do vođstva su crveno-beli stigli preko Nigerijca Emanuela Egeluohe koji je posle centaršuta bio na pravom mestu u kaznenom prostoru. Vuk Ragonović je nedugo kasnije duplirao prednost, a na 3:0 povisio je Dimitrije Šarić.
Utešni pogodak za Partizan stigao je u završnici meča sa bele tačke preko Radovića.
Zvezda je ostala na prvom mestu i sada ima 11 bodova više od IMT-a i meč više, dok je Partizan na sedmoj poziciji sa 35 bodova.
