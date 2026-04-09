Španska Barselona sprema žalbu Evropskoj fudbalskoj uniji (UEFA) zbog sudijskih grešaka na prvom meču četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletika, prenosi Marka.

Madriđani su slavili na Kamp nou 2:0, a Katalonci su nezadovoljni zbog crvenog kartona Pauu Kubarsiju u finišu prvog poluvremena, kao i nedosuđenog isključenja defanzivcu gostiju Marku Pubilu zbog igranja rukom u šesnaestercu.

- VAR je bio prilično pristrasan u korist Atletika. Sudija je bio Nemac. Hvala Nemačkoj - ironično je izjavio nemački stručnjak Hansi Flik, trener Barselone.