Rastuća internet senzacija Muna Belaj (25), koji ima preko 37.000 pratilaca, za sebe tvrdi:

- Ja sam mlada Marokanka koja navija za Barselonu!

Sada ima razlog da slavi posle pobede nad Atletikom (i poraza Reala od Majorke) pošto je titula nadohvat ruke.

Atraktivna kreatorka sadržaja često prikazuje moderne odevne kombinacije, torbe i lične video-snimke u stilu „spremite se sa mnom“, ali u prvom planu je privrženost Barseloni.

Na arapskom jeziku Muna znači „želja“, ali je sanskritska reč koja se prevodi kao „tišina“.

U svetu joge označava ograničavanje govora - namerno ćutanje kao disciplina kroz koju mogu nastati duhovna iskustva, obično okarakterisana smirivanjem uma i povećanom prijemčljivošću za zvuk.

Moler iz Laraša

Inače, prva zvezda Barse Lamin Jamal u sebi ima marokanske krvi pošto je njegov otac moler Munir Nasraui rođen u Larašu. Majka konobarica Šejla Ebana je pak iz Bate (Ekvatorijalna Gvineja).

Lamin je došao na svet 13. jula 2007. u mestu Espluges de Ljobregat, u metropolitanskoj oblasti Barselone u Kataloniji.