Košarkaši Denvera napravili su jedan od najspektakularnijih preokreta ove sezone. Nagetsi su imali 18 poena minusa, ali su uspeli da pobede Portland posle produžetka rezultatom 137:132!

Kao po navici, blistao je Nikola Jokić. Srpski centar je odigrao još jednu neverovatnu partiju, zabeleživši novi tripl-dabl. Postigao je 35 poena, a uz to je imao 14 skokova i 13 asistencija.

Denver je igrao katastrofalno u odbrani u prvom poluvremenu i protivniku je dozvolio čak 72 poena i već posle 24 minuta je imao minus od 14 poena. Nije tim Dejvida Adelmana uspeo da smanji razliku ni u trećoj deonici, ali jeste u četvrtoj.

Prednost gostiju se topila i na samo dva minuta do kraja je Denver prišao na -2.

To nije bilo sve. Gordon je pogodio trojku za izjednačenje, a potom je Kristijan Braun imao šut za vođstvo. Do kraja je viđena prava drama i otišlo se u produžetak.

U dodatnih pet minuta se razigrao Džamal Marej, a nakon pogotka Jokića je bilo +7 za Nagetse i sve je tada već bilo rešeno.

Denver je sada na skoru 51-28 i dodatno se učvrstio na trećem mestu Zapada ispred Lejkersa. Sa druge strane, Portland je ostao na 40-39 i ići će u plej-in, pa je za sada deveti.