Uspela je Crvena zvezda da savlada Radnik u Surdulici (2:1) i dodatno uveća prednost u odnosu na najbliže pratioce u superligaškoj trci, a u senci preokreta crveno-belih prošao je podatak da su Timi Maks Elšnik i Nair Tiknizjan zaradili kartone zbog kojih će propustiti naredni meč.

Jermen je dobio javnu opomenu u 21. minutu, dok je Slovenac u beležnici Srđana Jovanovića završio u 85. minutu, posle čega je odmah zamenjen. Obojici su opomene u Surdulici četvrte (prethodno bili u sudijskim beležnicama: Elšnik - Železničar, Javor i Rednički 1923, a Tiknizjan - Partizan, Vojvodina, TSC), pa će protiv Spartaka očistiti kartone pred važne bitke.

Ovakav rasplet verovatno je splet okolnosti, ali se idealno uklapa u scenario povoljan za šampiona Srbije jer će važni igrači propustiti duel protiv Spartaka i rasterećeni dočekati izazove protiv Vojvodine i Partizana.

Imajući u vidu ovosezonske rezultate Subotičana, ali i veliku bodovnu razliku između Zvezde i prvih pratilaca, naredno kolo predstavljaće samo uvertiru u dva znatno važnija meča.

S obzirom na to da Zvezda ima 13 bodova više od Vojvodine, a 14 u odnosu na Partizan, ishod utakmica sa Novosađanima i crno-belima neće imati značaj kakav bi imali u drugim okolnostima, ali je jasno da će Zvezda želeti da ostvari što bolji rezultat kako protiv večitog rivala, tako i protiv tima koji je uspeo da je pobedi dva puta ove sezone.

Jedino pitanje ostaje ko će prvi gostovati na Marakani - Vojvodina ili Partizan, a odgovor će doneti plasman s obzirom na to da će šampion Srbije prvo ugostiti tim koji bude drugi posle 30. kola, a potom i trećeplasiranog.