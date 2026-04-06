U četvrtom ovosezonskom okršaju Barselona je treći put pobedila Atletiko, ovog puta 2:1 u La ligi.

Barsa je ovim trijumfom u Madridu, a usled poraza Reala na Majorci, napravila velik korak ka tituli. Tome se, ipak, nije radovao Lamin Jamal, na koga je oko bacila engleska manekenka.

Kako su španski novinari primetili, mladi as je bio vidno ljut po završetku meča koji je obeležio i Simeoneov sin, prethodno nije slavio ni gol Levandovskog. A kad mu je trener Hansi Flik prišao da mu čestita, on mu je uputio nekoliko reči koje su iznenadile Nemca.

- Utakmica je bila puna emocija. Lamin je dao sve od sebe da postigne drugi gol. Nije bilo savršeno, ali se trudio. Siguran sam da će biti bolje raspoložen na seldećem meču - rekao je Flik.

Bes 18-godišnje zvezde svetskog fudbala, vredne 200 miliona evra na tržištu, izazvale su izglede uvrede s tribina madridskog stadiona. Naime, neko od navijača Atletika je snimio kako Jamalu skandiraju dok izvodi korner:

„Mnogo si ružan, vrati se u Maroko“.

Barselona, za koju se dugo vezivao Vlahović, i Atletiko u sredu imaju peti dvoboj u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, posle toga i šesti, biće rata...

Liga šampiona, četvrtfinale - UTORAK: Real - Bajern, Sporting - Arsenal (21.00). SREDA: Barselona - Atletiko, PSŽ - Liverpul (21.00). Revanši su 14. i 15. aprila.