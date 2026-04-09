Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.45 igraju jako važan meč u Lionu protiv Asvela u pretposlednjem kolu Evrolige.

Pobeda bi crveno-belima gotovo izvesno overila mesto u TOP 10, dok bi ih poraz naterao da putuju na noge Realu sa imperativom trijumfa.

Statističari su izračunali kakve šanse Zvezda ima za TOP 10, odnosno TOP 6 i "delije" ne mogu baš da budu prezadovoljne.

Što se tiče plej-ina, šanse da se to desi su velike, čak 76 procenata, dok se za mesto u TOP 6 crveno-belima daje svega 1 procenat.

Videćemo kako će to izgledati na terenu i da li će ostali rezultati Evrolige ići na ruku Zvezdi.